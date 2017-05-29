Putin ve Macron arasında önemli görüşme

Rusya lideri Putin, Fransa'nın başkenti Paris'e giderek Fransa'nın Başbakanı Macron ile görüştü. Önemli görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi

Fransa Başbakanı Macron, Suriye konusunda önceliğin terörizme karşı birlikte mücadele olduğunu, özellikle DEAŞ'a karşı Rusya ile partnerliğin kuvvetlenmesini istediğini belirtti. Macron, Ukrayna konusunda ise Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya ile birlikte çözüme varılacağını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, Macron'un konuyla ilgili ifadelerine katıldığını belirterek, Macron'a daveti için teşekkür etti. Putin, Suriye Devleti'ni yıkarak terörizme karşı mücadele verilemeyeceği konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.