Karar verildi Ramazan ayı boyunca boşanmak yasak

Filistin'de Ramazan ayında oruç tutanların açlık ve sigaradan mahrum kalması nedeniyle acele boşanma kararı alan çiftler için önemli bir karar alındı

Filistin İslami mahkemelerinin başındaki yargıç Mahmud El-Habbash, oruç tutan vatandaşların sigarasız kalma, gün boyunca susuzluk ve açlık çekme nedeniyle sağlıklı düşünemediğini ve kişiler arasında bu durumun ciddi sorunlar yarattığını açıkladı. Oruç tutan çiftlerin bu nedenlerle fevri karar alarak boşanma aşamasına gelmesini engellemek amacıyla boşanmayı yasakladı.

Boşanma başvuruları Ramazan ayının bitmesinin ardından değerlendirilecek.