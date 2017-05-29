ABD'li yetkiliden Kuzey Kore ile savaş açıklaması

Yaptığı son füze denemesiyle Kuzey Kore, ABD tarafından ilk kez sert bir şekilde uyarıldı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore ile yaşanan gerilimin çatışmaya dönüşmesi takdirde bir felaket yaşanacağını açıkladı. Mattis, CBS televizyonuna verdiği söyleşide, nükleer denemeleri ve uzun menzilli füze testleriyle, uluslararası toplumun tepkisini üzerine çeken Kuzey Kore ile yaşanan gerginliğin bir savaşa dönüşmesi halinde Kore Yarımadası ve çevresinde, ağır sivil kayıpların yaşanabileceği konusunda uyardı.

Kuzey Kore rejiminin, dünyanın en kalabalık metropollerinden Seul'e erişebilecek yüzlerce top mermisi ve roket fırlatma kapasitesine sahip olduğuna dikkati çeken Mattis, "Eğer sorunu diplomatik yollardan çözemezsek, gerginlik çatışmaya dönüşürse, bu felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.