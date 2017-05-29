Kuzey Kore'nin füze denemesine ABD'den tehdit gibi yanıt

ABD'nin Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore ile savaş çıkması takdirde en büyük felaket yaşanacağı ifadesine yer verildi

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore ile olası bir savaş halinde Çin ve Rusya gibi ülkelerin de felakete sürükleneceğini duyurdu.

ABD'den tehdit gibi açıklama

Kuzey Kore'nin, Güney Kore'nin başkenti Seul'ü vurabilecek yüzlerce topçu ve rokete sahip olduğunu söyleyen Mattis, Kuzey Kore ile olası bir çatışmanın gelmiş geçmiş en büyük felaket olacağının da altını çizdi.

Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha

Kuzey Kore'nin bu sabaha karşı bir kez daha balistik füze denemesi yaptığı bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Scud türü olduğu sanılan kısa menzilli füzenin Wonsan bölgesinin doğusundan yerel saatle 5.39'da fırlatıldığını, füzenin 450 kilometre kat ettikten sonra Japonya açıklarında denize düştüğünü açıkladı. Açıklamada, "Ordumuz, Kuzey Kore'den gelecek olası provokasyonlara karşı hazır bir biçimde gelişmeleri yakından izliyor." ifadesini kullanıldı. Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga da füzenin Sado ve Oki adaları arasında denize düştüğünü kaydetti. Füze, Kuzey Kore'nin son 3 haftada üçüncü, yıl başından bu yana da dokuzuncu denemesi oldu. Kuzey Kore, 21 Mayıs'ta orta menzilli Pukguksong-2 füzesini fırlatmıştı.

Birleşmiş Milletler, nükleer silah geliştirme programına sahip Pyongyang yönetimine balistik füze teknolojisi geliştirmeyi ve kullanmayı yasaklamıştı. Pyongyang yönetimi, yasağa ve uygulanan yaptırımlara karşın füze denemelerini sürdürüyor. Kuzey Kore'de Sovyetler Birliği döneminden kalma çok sayıda kısa menziilli Scud füzesi bulunduğu sanılıyor.