Ana Sayfa | DÜNYA 29/05/2017 09:36

Manchester'daki saldırıya ilişkin flaş gelişme

Manchester saldırı

İngiliz polisi tarafından yapılan açıklamaya göre Manchester saldırganına yönelik operasyonda saldırganla bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir kişi daha gözaltına alındı

Manchester'daki terör saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.Manchester polisinden yapılan açıklamada, Manchester saldırısının faili Salman Abedi'yle bağlantılı kişilere yönelik yapılan bir dizi operasyon kapsamında Gorton bölgesinde 19 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada şu ana kadar gözaltına alınan kişilerden 22’sinin serbest bırakıldığı, 13'ünün ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Manchester’ın Rusholme ve Gorton bölgelerinde operasyonların sürdüğü kaydedildi.

 
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