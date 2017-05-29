Yunanistan eski Başbakanı Miçotakis hayata veda etti

Yunanistan'ın eski başbakanı olan 99 yaşındaki Konstantin Miçotakis hayata veda etti

Gece saat 01.00 civarında hayatını kaybeden Yeni Demokrasi Partisi'nin (ND) Genel Başkanı Kiryakos Miçotakis'in ve eski Dışişleri Bakanı ND milletvekili Dora Bakoyanni'nin babası olan Miçotakis, 1990-1993 yıllarında Yunanistan Başbakanlığı görevinde bulundu.

Yunanistan'ın ünlü siyaset ve devlet adamı Eleftherios Venizelos'un da akrabası olan Miçotakis, 1967 askeri cuntası tarafından tutuklanmış ancak daha sonra Türkiye'ye kaçmıştı. Yunanistan Parlamentosu'nda uzun yıllar görev yapan Miçotakis, 1974 yılında ülkesine dönene kadar sürgünde yaşamıştı.