ABD'de dehşet anları 8 kişi silahlı saldırıda can verdi

ABD'nin Mississippi eyaletinde üç ayrı evde meydana gelen silahlı saldırılar sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti

Mississippi Soruşturma Bürosu Sözcüsü Warren Strain tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğmiz cumartesi gecesi üç farklı evde silahlı saldırı meydana geldi.Silahlı saldırılarda şerif yardımcısı dahil 8 kişi hayatını kaybetti.

Olayın ardından Çorby Godbolt isimli saldırganın ise gözaltına alındığı bildirildi. Goldbolt, yakalandıktan sonra yerel medyaya yaptığı açıklamada üzgün olduğunu ve yaptıklarından sonra yaşamayı hak etmediğini söyledi.Saldırgan, mermisinin bittiğini, polis tarafından vurulmayı umut ettiğini ve canlı ele geçirileceğini düşünmediğini de belirtti.