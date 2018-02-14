Merhabalar Tekrar,Bu hafta artık Uruguay i gezelim.

Buenos aires' ten bir saatlik bir gemi yolculuğu ile Uruguay' in UNESCO Dünya mirası listesindeki küçük şehri olan Colonia' ya gelebilirsiniz.

Bu küçük şehir Arnavut kaldırımlari ve eski Portekiz tarzı evleri ile şirin,sakin (yazları hariç) bir sahil şehri.Sehir dediğime bakmayın toplam yerleşik nüfus 25000 civarı.

Colonia' da Uruguay'in en eski kilisesini( Basılıca del Santisimo Sacremonto) , Deniz fenerini (Faro de Colonia) görebilir ve sahil yolunda güneşin batışını izleyebilirsiniz.

Colonia'dan üç saatlik bir otobüs yolculuğuyla ülkenin başkenti Montevideo'ya gelirsiniz. Montevideo'ya küçük ve daha sakin Buenos Aires tek diyebiliriz aslında.

Montevideo'nun meydani bence Plaza İndependencia dir.Bu meydana bakan bir zamanlar Latin Amerika'nın en yüksek binası olan Palacio Salvo'yu görebilirsiniz.Tam karşı yöne yürürseniz Theatre Solis' i goreceksiniz. Ve tür satın alarak gezmenizi tavsiye ederim.

Eski şehir olan Ciudad Vieja ' de hediyelik eşya alıp, öğle yemeğini turist restoran mekanı olan Mercado del Puerto' da yemenizi ve Uruguay etlerini tatmanızı tavsiye ederim.

Sizlere tavsiyem bir pazar günü Montevideo'da kalmanız çünkü pazar günleri inanılmaz güzel ve büyük bir pazar kuruluyor Tristan Narvaja ' da ve bence gorulmeye değer.

Bu arada Uruguay' da gezerken çoğu kişinin elinde termos ve kase gibi bir bardak göreceksiniz, bu Mate ve buranın yerli içeceği.Ben sevmiyorum ama denemekten zarar gelmez. Daha acı yeşil çaya benziyor bence:)

Montevideo'dan iki saatlik bir yolculukla Latin Amerika'nın Cannes'ina geleceksiniz, buranın adı Punda del Este. Okyanus kenarındaki bu ilçe aslında Maldonado şehrine bağlı.

Punta del Este lüks kokan bir yer ve yaz ayları pahali bir yer.

Punta del Este' bin elinde bir fotoğraf çekilebilir ve okyanusta yuzebilirsiniz.Mevsim geçişlerinde balina görme şansınızda olabilir:)

Bu kadar lüksten sonra, elektrik ve su şebekesi olmayan Cabo Polonia kasabasına gitmeye ne dersiniz? Burada sakinliğin tadını çıkarır ve muhteşem kumsallarinda yürüyebilirsiniz.

Ve sahil şeridinin nerede son noktası Punta del Diablo' yuda görmenizi tavsiye ederim.

Uruguay' i size kısaca anlatmaya çalıştım.Umarim biraz olsun yasadigim bu küçük ama huzurlu ülkeyi anlatabilmisimdir.

Sevgili arkadaşım Arzu Sheridan' a teşekkür ederim.

Nilüfer Yünlü

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