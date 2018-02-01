Tenerife 2

Sevgili okurlarım

Son seyahatim olan Tenerif yazıma bu haftada devam etmek istiyorum. Kanarya adalarının göz bebeği olan Tenerif doğal güzelliği, mimarisi, tarihi, güneşi ve denizi haricinde gastronomisi ile de turizme damga vuruyor.

Adanın zengin mutfaklarında Ispanya haricinde Afrika, Güney Amerika etkisi görülüyor. Hatta adanın güneyi olan Los Cristianos Ingiliz destinasyonu olduğu için meşhur İngiliz kahvaltısı hemen her dükkanda sunuluyor. Paket turlar haricinde gastronomi turlarında çok popüler olmuş son zamanlarda. Dünyanın her tarafından gelen şef ve şef adayları tatil yapma imkanını elde ediyor

Restoranlar da sipariş verildikten sonra masaya hemen karakteristik siyah, küçük ve buruşuk patatesleri (Papas Arrugadas) ile yeşil be kırmızı sosları servis ediliyor. Deniz ürünlerinin çok çeşitli ve ucuz olduğundan bahsetmeme gerek yok sanırım. Mojos adlı soslardan kırmızı renklisi Pican baharatlı ve acımsı iken Mojo Verde yeşil renkli içinde ne olduğunu bilmediğim için yanlış bilgi vermeyeyim ama avakado olabilir. Ilk defa deneme fırsatı bulduğum Kanarya çorbası da erişteli nohutlu küçük sucuk parçalı şahane bir tat. Ayrıca avokado , papaya ve kızarmış muz masalarda çok sık görülüyor.

En sevdiğim tatlı ise Bienmesabe; yumurta akı, badem karışımı ve gerçekten çok yummy. Çikolata soslu Churros ise çıtır tadıyla favorilerimden. Ayrıca Flan en sık rastlanılan tatlardan.

Restorantlarda yemek sonrası hesapla birlikte Ron Miel denen ballı rom ikram ediliyor. Tadı o kadar tatlı ki resmen boğazı yakıyor. Aman dikkat tatlı olduğuna bakmayın çok sert

Tenerifin kendi ürünü 1939'dan beri faliyette olan Dorada adlı biraları var. Santa Cruz'da fabrika gezme ve tatma günlük turlarına katılabilirsiniz. Ben çok bira seven biri olmadığım için sadece tadına bakmakla yetindim. Güneşin çam ağaçları arasında ki yavaş batışını Dorada ile seyretmek en güzel anılarımdan biri oldu.

Bir çok restoran günlük menü hazırlamış 9.90 ile 14 Euro arası olan menüde başlangıç ana yemek ile birlikte isteyen kahve isteyen tatlı yada dondurma seçebiliyor. Pint bira genelde akşam altıya kadar 1 Euro.

Sonuç olarak dostlar Tenerif’te hiç aç kalmazsınız her damak tadına ve bütçeye uygun doyabilirsiniz. Hatta büyük kesimlerde Los Cristianos gibi yerlerde bizim dönerciler bile mevcut. Kebap yeme lüksümüz bile var

Kış güneşi için harika bir opsiyon kaçırmayın

Haftaya görüşmek üzere....... Hoşçakalın