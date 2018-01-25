Tenerife 1

Dünya havacılık tarihinin en büyük uçak kazası faciasını yaşayan adaya uçağımız inerken, bende kardeşimi yeni kaybetmenin acısıyla daha bir hüzünlendim. 1977 yılında Panam ve Klm'in çarpışması sonucu tam 583 kişi hayatını pilot hatası sonucu kaybetti

Her ne kadar İtalya aşığı olsamda kış güneşi denince Avrupa sınırları içerisindeki favori ülkem İspanyadır.

Kanarya Adalarının en büyüğü olan Tenerife’in nüfusu bir milyon olmasına karşın, her yıl milyonlarca turist ağırlıyor.

Adanın güneyi İngilizler, kuzeyi ise Almanlar tarafından popüler.

Haliyle bizde adanın güneyinde kalıyoruz çünkü İngiliz tur operatörleri bu kısma çalışıyor. Paket tur almak istemezseniz de İngiltere den uçmak çok kolay ve ucuz. Biz gidiş dönüş için sadece 31 Pound ödedik.

Tenerife, volkanik bir ada. Hala aktif durumda olan Teide yanardağı en son 1906 yılında püskürmüş.

Adanın yerli halkı olan Guançelerin inanç ve mitolojisinde şeytan olarak tanımlanabilecek kötülükçü figür, ışık ve güneş tanrısı olan Magec'i kaçırıp Teide Yanardağında hapsetmiş. Yanardağı’nın zaman zaman faaliyete geçmesi de bu yüzdendir diye düşünüyorlar.

Yine söylenenlere göre, Teide'nin son aktif haline geldiğinde Santiago şehrine lavları akmaya başladıginda panik içerisinde olan korkmus halk, meydandaki kiliseden haç'ı alarak dağlardan akan lavların altına saplarlar ve derler ki; “Tanrım lütfen dursun”. İnanılmaz bir şekilde, mucize eseri volkan susar. Bu yüzden Santiago şehrine giderseniz dağlarin altına dikili sembolik haçları görebilirsiniz.

Adanın güneyindeki plajlarda kumlar, çakıllar, kayalar siyah. Kuzeye doğru çıkıldıkça bitki örtüsü yeşile dönüp tropikleşiyor. Hayatımda hiç bu kadar çok muz ağacı görmemiştim. Rehberimiz Güney Amerika ile olan rekabetten bahsetti.

Muzun bu kadar bol olduğu yerde bir çok şeyde muzdan yapılıyor haliyle.

Restoranlarda yemek sonrası muz ve baldan yapılan likör ikram ediliyor. Çok şekerli ama bi o kadar da sert olan liköre sulu viagra adını vermişler.

Kaktüs adanın her yerinde ve çok da yakışıyor bu adaya. Sadece bitki olarak da değil; mutfaklarına da girmiş kaktüsten yapılış kekler, reçeller, dondurmalar. Tabi ki tadına bakıldı şahsım tarafından.

Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.