Öncelikle herkese mutlu bir 2018 diliyorum Yeni yılınız kutlu olsun

Aslında çok fazla bir beklentim olmayan bir Noel tatili olacağını düşünüyordum uzun ve aktarmalı bir yolculuk ustelk nasılda turbulans olur bu mevsim de birde Kanada yani kış mevsiminin en yoğun yaşandığı kuzey ülkelerinden biri ve ben soğuk havadan nefret ederim

İzlanda aktarmalı uzun bir yolculuktan sonra Toronto’nun Pearson uluslararası havaalanına indik

Soğuk ama çok soğuk bir hava karşıladı bizi

Görmek istediğim yerler listesi çok uzun bu elverişsiz hava şartlarında sokağa çıkmak bile cesaret ister

Sonra o soğuğa alıştık hissedilen soğukluk -23 olması bile Toronto'yu sevmemizi engellemedi

Airbnb'den kiraladığımız ilk dairenin balkonundan kolumuzu uzatsak CN binasını tutacağız nerdeyse Hele şehrin simgesi olan 553 metrelik kule gece rengarenk ışıklandırılinca daha bir güzel oluyor 360 derece dönen restoranında yemek yemek isterseniz giriş ücreti yok Güzel havada New York ve Niagara selalelerinin gözüktüğü bile söyleniyor kule şehrin her yerinden gözüküyor

Toronto'da en çok görmek istediğim bina kırmızı tuğladan yapılan Gooderham Flatiron binasıydi gotik ve Rönesans birleşimi bence New York ta kinden çok daha karakteristik 1892 yılında yapılan bu tarihi bina etrafına sıralanmış gökdelenler arasında sanki uyuyan bir prenses edasıyla fotoğrafçıların akınına uğruyor

Flatiron binası bizim mısır çarşısını hatırlatan tarihi St Lawrence Markete de çok yakın Noel dolayısı ile kapalı olduğu için biz tarihi çarşıyı şanssızlık dolaşamadil eski Toronto'dan güzel bir parça

Şahane başka bir binada 1914 yılında halka açılan Royal Ontario Müzesi Her yıl 1 milyon ziyaretçisi olan bina yerden bir anda fışkıran dev bir kristali andırıyor

Geçmişi 1790’li yıllara dayanan ve Guinness rekorlarinda dünyanın en uzun caddesi unvanını alan Yonge Caddesi 1896 km uzunluğunda caddenin bir ucundan oteki ucuna 9 saatte yürünüyor

Toronto Eaton alışveriş merkezi her tarzdan ürünün bulunduğu popüler ve kalabalık bir alış beris merkezi bu yıl gordugum en güzel Noel ağacı ordaydi

Ve kiraladığımız ikinci airbnb dairemiz 64 katta buzlar altında ki Ontaria gölü manzaralı asansör her kl atı 1 saniyede geçiyor yani 64 saniyede eve giriyoruz

Kanada bağımsızlığının 150 yılını kutladı 2017 de Bu ülke yi ayakta tutan göçenler o yüzdende her tur sebzeyi meyveyi bulabilir bir çok ülkenin restoraninda değişik tatlar deneyebilirsiniz Özellikle Çin ve İtalyan mahallesi ayrı bir güzel

İstanbul'dan gelen acı bir haber üzerine Kanada gezisi çok kısa oldu ama harika bir Noel tatili oldu Kanada keşke biraz daha yakın olsan da seni daha sık ziyaret edebilsek

Soğuk hava bahane Kanada şahane

Haftaya görüşmek üzere