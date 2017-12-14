Paris'te Kahvaltı

Bu hafta en eski arkadaşlarımdan olan Mukaddes Milano'ya beni ziyarete geldi. Ama işin ilginç yanı ben hala Milano'ya ulaşmadım... Trendeyim. Amaç birlikte Noel marketlerini gezmek, sıcak şaraplar içmek kız kıza vakit geçirmekti.. Pazar günü Londra ‘ya yağan şiddetli kar sebebi ile bazı havaalanları kapandı, uçaklar uçamadı yada rötarlı uçabildi, uçsa bile fiyatlar üçe katlandı. Ben Londra'dan otobüsle Paris'e geldim Paristen'de trenle Milano’ya gidiyorum

Yıllardır süregelen bir alışkanlığım vardır. Noel zamanı mutlaka bir günlüğüne bile olsa Paris'e gelirim Noel marketlerini gezerim laduree'de sıcak çikolatamı içerim. Bana Camden Town yada Taksim'i hatırlatan Bastille'de ki hep aynı otelde kalırım. Daha önceki bir yazımda paylaşmıştım eski nişanlım Anthony yeni yılın ilk günü (2014 tarih de vermek gerekirse) Eyfel Kulesinin altında bana evlenme teklif etmişti.

Sabah 6 da buz gibi bir soğuk ile birlikte sağanak yağış karşıladı öyle bir fırtına varki insanlar nerdeyse asıldığı şemsiyeleriyle birlikte göğe doğru uçacaklar. Olsun benim dudaklarımda Frank Sinatra’nın love start with l ...şarkısını mırıldanarak Piazza İtalie ‘ye geldim. Paris Time Out'ta Noel Market'in bir kısmının burada olduğu yazıyordu yazmayan şey ise tarihi.... Daha kurulmamıştı

Bizim Londra'da Noel marketleri kurulalı nerdeyse 1 ay oldu. Fransızlar beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Neyse madem hava güzel değil Noel marketleri de daha kurulmamış olsun. 10 saatlik gece yolculuğu yapmışım en azından dünyanın en romantik şehirlerinden birinde sabah kahvaltısı ettim. Sıcacık tereyağı kokan, sade kruvasan, yasemin çayı ve bir kahvet şampanya. İtalyanlar duymasın ama sahte şampanya demiyeyim de şampanyaya alternatif Prosecco içmeye çok alışmıştım nerdeyse gercek bir şampanya'nın tadını unutacakmışım..Ne demişler “Paris her zaman iyi bir fikir” Her ne kadar oy Allen’ın Paris’te gece yarısı filminde dediği gibi Paris’in en güzel hali yağmur yağarken fikrine katılmasam da içime kadar işleyen yağmur beni hiç rahatsız etmedi.

Bu arada şu an trenim Torino üzerinde hızla ilerliyor yaklaşık bir saat sonra arkadaşım Mukaddes'e katılacağım. Artık o ilkokulda ki beyaz çoraplı mandolin çalan kızlar değiliz ama yıllar sonra aynı mataradan su içtiğim, süt torbasından kek paylaştığım arkadaşıma geriye kalan 1 günü geçireceğim için çok mutluyum. Bazı şeyler 28 saat yolculuk yapmaya değer derim. Siz ne dersiniz?

Haftaya görüşmek üzere