Herkese Merhabalar

Hülya isminde çok sevdiğim bir arkadaşım var. Yıllar önce Londra'ya yerleşmiş bir İngiliz ile evli ve çok tatlı bir oğlu var. Hülya'nın Londra'ya yakın şahane bir İtalyan restoranı vardı. Ona çocuğu gibi baktı ilgilendi şehrin en popüler restoranlarından biri haline getirdi. Yoğun iş hayatı ve yıllar onu yordu. Kolay mı koskoca restoranın her şeyiyle ilgilen yeri gel garsonu ol gerektiğinde şefliğini yap. Hülya geçenlerde işyerini satıp tatile ailesinin yaşadığı İzmir’e tatile gitti sonra Urla'dan ev aldı ve ailece oraya yerleşme kararı aldı. Bu hafta ona benim için kendi gözünden Urla’yı yazarmısın dedim oda saolsun kırmadı beni ve yazdı. Buyurun okuyun aşağıda.

“Senelerden sonra ülkeme ve şehrime dönmek bana bir çok duyguyu aynı anda yaşattı. Ege’nin incisi İzmir şehrinin göz bebeği sahil ilçelerinden biridir Urla. Hem kültürel tarihi, hem cennet gibi havası, hem de şehir merkezi ile yakınlığı ile çoğu kişinin gözdelerinden Urla’ya yerleşmeye karar verdim. Şimdi bu özelliklerinin yanına bağcılık ve agro-turizm de eklendi. Angelina Jolie'nin İzmir Urla'dan ev aldığını söylüyor ne kadar söylenti olsa da Urlalılar inanıyor. Yani bende Angelina'nın komşularından biri olacağım gibi.

Sanat Sokağı: Kazı çalışmaları nedeniyle ( bu sokağın tabanında antik döneme ait kemer bulunmuş, tabi bürokrasi vs gibi nedenlerden dolayı 1 sene sürecekmiş gibi duruyor) maalesef sokaktaki bazı butik dükkanlar kapalı, bazıları da taşınıyor. Emekli Edebiyat öğretmeni kız kardeşim uzun yıllar önce yerleştiği kasabada beni ağırladı.

Urla denilince aklımıza ilk gelen şeyler. Mis kokulu köyleri, şarapları, üzüm bağları, kristal berraklığındaki denizi, bozulmamışlığı, doğası, enginarı, balık ve balık restoranları

Urla Çeşmealtı, Urla merkeze 4-5 km uzaklıkta akşam da gündüzleri de hayat burada akıyor. Çeşit çeşit mezelerle donatılmış balık restoranları, kordonu, Urla sahili ya da Çeşmealtı sahili burada bambaşka ilginizi çekecek ve damak zevkinize göre bir mekan seçerek burada beğeninize göre keyifli vakit geçirebilirsiniz. En sevdiğim restoranlardan biri iskelede ki 1923 Çapa balık restoran. Nefis bir lezzet. Hellim peynirli levrek sarma mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Urlada iken meşhur katmeri de tadına bakmanız gerekenlerden. Klazomenai Antik Kenti, Güvendik Tepesi görülmeli, Çeşmealtı pazarı gezilmeli, eşsiz taş evlerine hayran kalınmalı.

Hem İzmir'e hem de tüm bu güzel sahili merkezlerine yakınlığının yanı sıra İzmir'den Çeşme'ye kadar uzanan otoban ile her yöne ulaşım son derece rahattır. Çok donanımlı hastanelerin yanında devlet hastanesinin olması, ilkokuldan liseye kadar iyi eğitim veren okullarının da olması açıkçası yerleşme kararımda önemli yer aldı.”

İşte böyle Hülya yıllar sonra çok sevdiği ülkesine eşi ve oğlu ile dönüş yapacak. Annesine, kardeşlerine, sevdiklerine tekrar kavuşacak. Yeni hayatında mutluluklar diliyorum.

Haftaya görüşmek üzere