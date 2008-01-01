Anneme Afrika'da olduğumu söylemeyin

Tanıştırayım... Aşağıda resmini gördüğünüz kız benim tatlı kaçık arkadaşım Gül. Ankara’da beyaz yakalı herkesin gıpta ettiği işinden izin alıp, başkentin havalı bir mahallesindeki evini kiraya verip, çeyizlerini satarak, tası tarağı toplayıp Afrika’ya tek gidiş bilet alıyor. (Ferrari satmak out çeyiz satmak in )

Neyse ben baştan anlatayım..Gül Ile 2008 yılında Ankara Couchsurfing grubunun haftalık buluşmalarından birinde tanıştım. Öyle çok sık görüşmedik ama hep arkadaş kaldık her Ankara'ya gidişimde buluştuk tatil hayalleri kurduk. Sonra bir gün sosyal medyada bir paylaşım : Bizim Gül Afrika'dan bir fotoda poz vermiş…Nasıl yani?!!! Afrikamı? Hani şu yamyamların olduğu herkesin sıtmaya yakalandığı Afrika mı?

Tamam, hepimizde maceracı bir ruh vardır ama bu artık cok fazla dedirtecek kadar. Üstelik hemde 4 ay.. Şaka gibi…Plansız programsız...

Biz bu hafta annemin yıllık check up ları için Ankara’dayız. Gül’ün balta girmemiş ormanlarda ki maceralarını dinlemek için sabırsızlanıyordum. Hemen buluştuk, saatlerce seyahatinden bahsettik. Ben sordum o gözlerinin içi parlayarak heyecanla anlattı. Anlattığı her kelime beni kıskandırdı, özendirdi, teşfik etti. Demek ki bu Afrika öyle cok kötü bir yer değilmiş aslında dedirtti.

4 ay 12 ülke Mozambikten tutta Ruandasına, Zimbabwe’den Ugandasına kadar karış karış Afrika turu. Nairobi'de zürafayla öpüşmeden tutun, chicken bus (tavuk otobüslerle) yolcuklar yapacak kadar çılgın. Uganda'da bir yetimhanede sınıf kurup çocuklara ingilizce okuma yazma öğretecek kadar iyi kalpli. Üstü açık jiplerde aslanlarla yanyana safari yapacak kadar cesur. Yalnız ve beyaz bir kadin Afrika’da tehlikede hissetmez mi sorusuna “Hayır dünyanın her yerinde yaşanacak tehlikeden ne fazla ne eksik” diye cevap verdi. Başına gelen en kötü şey ise Angola'nın başkenti Luanda'da gasp girişiminde halkın yardımı sayesinde kurtulmuş. Şikayet ettiği tek konu Afrika'nın çok pahalı olması. Özellikle konaklama ciddi pahaliymiş.

Gül simdiye kadar 48 ülke görmüş. Fin del Mundo Dünya’nın sonuna gitti, deniz ayıları,folklar ve penguenlerle yürüdü daha neler mi? Gül'ün yol hikayelerini www.letsfreenow.com dan takip edebilirsiniz. Ben bir solukta okudum her anı birbirinden heyecanlı, renkli, değişik. Hele bir cümlesi var ki?

“Onlarca kez kayboldum ve her seferinde yolumu buldum” Yolun hep açik olsun Gül.