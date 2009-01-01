Durdurun dünyayı Torino'da inecer var

Bu hafta sizlere Torino’da ne yenilir ne içilir ondan bahsetmek istiyorum. Benim için seyahatlerin en güzel yanlarından biri yöresel tatları denemek, gürmesiz bir tatilin tadı olurmuydu hiç?. 44 beden bir Türk kadını tipimden de anlayacağınız gibi İtalya'yı sevmemin en büyük nedenlerinden biri damak tadıma hitap etmesidir.

Torino son 30 yılda yayılmaya başlayan ‘Slow Food’ yani ‘Yavaş Yemek' akımının doğduğu yer. İçinde bulunduğumuz hızlı yaşam koşulları dolayısıyla kaybolmaya başlayan yerel yemek kültürü, gelenek ve göreneklere sahip çıkmak için, bilinçlendirme hareketi olarak gelişen Slow Food akımının merkezi olarak kabul ediliyor. Alp dağlarının eteklerinde, içinden Po nehri geçen muhteşem şehir ayrıca artık İtalya’nın sembolü haline gelmiş dünyaca meşhur Eataly'nin de orijinal yeri, ilk şubesi burada açılmış.

KEŞFETTİĞİM YENİ TATLAR

Torino’yu gittiğinizde mutlaka Bicerin içmeniz gerekir. Espresso, çikolata ve süt özel bir bardakta üç ayrı katman şeklinde servis ediliyor.

Piazza della Concolata'daki Caffee Al Bicerin 1763 yılından küçücük mekanında bu meşhur sıcak içeceği sunmakta. Bicerin gerçekten çok lezzetli bir içecek fiyatına gelince en lüks pastanelerde bile 5 ile 6 Euro arası. Yanında yine Torinoya ait özel tat olan Bonet ( amaretto ve puddingli kurabiyeler) ya da Zabaglione ( yumurta sarısı, şeker ve marsala şarabından yapılan bir tatlı ) ile harika bir ikili olur. Madem tatlıdan konu açıldı o zaman hemen Gianduitto dan bahsedeyim. Fındık ezmesi ve kakao karışımından yapılan bölgeye özel çok lezzetli çikolata piramit seklinde ve sarı yaldızlı kâğıtlarda satılıyor. Gerçek şu ki Torino pastanelerini çok ama çok sevdim. Bana eski İnci pastanesini hatırlattılar. Yüksek tavanlardan sallanan kristal avizeler'in altında papyonlu, profesyonel ve kibar garsonlar müşterilerini mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

İlk defa deneyip aşık olduğum başka bir lezzette Farinata. Nohut unundan yapılmış pizzamı desem, krepmi desem yada ekmek mi desem bilemedim ama Torino yada Cenova’ya gidip te yemezseniz arkamızdan ağlar. Nohut unu, su ve zeytinyağından büyük tavalarda odun ateşinde pişiriliyormuş. Pizza ve foccacia satan dükkanlardan alırsanız 2 Euro civarı.

En klasik Torino yemeklerinden biri sanırım Vitello Tonnatodur. İnce ince dilimlenmiş dana eti, kremasımsı ton balığı sosuyla servis edilir. bir şarabıyla şahane. İtalya’nın bütün şehirlerinde olduğu gibi alternatif çokluğu nedeniyle yemek seçme konusunda zorlanacaksınız.

Ahh bu arada MC Donald'da da bayağı bir vakit geçirdim hatta kapıda ki görevliyle kanki bile olabilirdik bir kaç gün daha kalsaydım. Aklınızda bulunsun İnternet bedava yoksa burger aldığımı falan düşünmeyin.