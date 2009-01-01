Mialano'da sonbahar

Herkese Merhabalar

Ferrari severmisiniz? Sanırım sevmeyen yok gibidir? Hele kırmızı rengi bir daha da güzel bence. Efendim eminim çoğunuzun bildiği gibi Ferrari’nin yola çıkışının 70. Yılı kutlanıyor. Enza Ferrari 12 Mart 1947 yılında ilk arabasını yola çıkardığında böyle bir sonuç bekliyormuydu bilmiyorum ama Ferrari kesinlikle İtalyanların gurur kaynağı.

Avrupa’nın her yerinden rengarenk 500 adet Ferrari 70. Yıl kutlamaları için Maranello’ya yol alırken, Milano’nun meşhur mahallesi Corso Sempriano'da park ettiler. Duyduğumda ilk aklıma gelen, biri zincirleme bir kazaya sebep olsa ve bir kaç Ferrariye çarpsa sigorta şirketi batar herhalde oldu. Bu güzel görüntüleri YouTube dan seyretmenizi tavsiye ederim. Ayrıca Ferrari’nin 70. Yıl için özel çıkardığı video'da mutlaka görülmesi gerekenlerden. (70.Ferrari.com) Ferrari’nin meraklıları için müzesi de var ben hala vakit bulup gidemedim ama ilk fırsatta kutlamalar sona ermeden gitmeyi düşünüyorum.

Bir başka etkinlikte; 15 Eylülde Milan’ın en eski ve dünyanın en meşhur alışveriş merkezleri arasında yer alan Galeria Vittorio Emanuela ll ‘nin açılışının 150. Yılı kutlanacak. Çatısı cam muhteşem binanın altında 900 kişi devasa bir masada Carlo Cracco'nun hazırladığı menüde yemek yiyecekler. Yemeğin fiyatı 500 Euro olup geliri yardım derneğine bağışlanacak.

Tarihi alışveriş merkezinin yapıldığı ilk günden beri hizmet veren ve müşterileri arasında Maria Callas, Giuseppe Verdi, Puccini, Herry Ford gibi bir çok ünlü ismin bulunduğu Savini restoranda kutlamalara dahil olmaktan çok mutlu. Restoran bir kaç sefer şekil değiştirsede içeriğini koruyor.

Ve Ayın 14 ünde basımının 9. Yıldönümünü kutlayacak olan Vogue Fashion Night Out var. Eski Oassis grubundan Liam Gallagher'in konser vereceği bir etkinlikte var. (Hic ilgisiz bir konu ama geçenlerde Liam verdiği bir röportajda mankenlik yapan oğlunun kendi soyadını kullandığı için meşhur olduğunu bu yüzden öz oğlunun gelirinden pay istediğini söylüyordu)

Milano havası sonbahar nedeniyle gri olabilir ama moda dünyasının başkentinde ortamlar rengarenk ve kıpır kıpır.

Haftaya görüşmek üzere