ŞEYTAN SOFRASİ

1500’lü yıllarda Osmanlı egemenliğindeki Ayvalık çevresinde Rum’lar yaşamaktadır. Kilise tarafından kovulan Pelenelope adındaki bir Rum tası tarağı toplayıp buraya yerleşir. Senelerce yalnız bu tepede yaşamıştır. Bir sene yaşanan ağır bir kuraklık sonucu, halk bunun Kiliseye karşı gelen Pelenelope olduğunu sanarak onu öldürmek için toplanarak tepeye gelirler. Pelenelope halka çok zengin bir sofra hazırlar. Kuraklık yüzünden aç olan halk, sofrayı görünce onu unutup yiyeceklere dalar Pelenelope'de kaçarak kurtulur

ŞEYTANİN AYAK İZİ

Şeytan sofrasında kocaman bir ayak izi var bunun da şeytana ait olduğuna inanılıyor. Mitolojideki hikayesi de şöyle: Zeus'un süt annesi İda Zeus'a zarar vereceği düşüncesiyle Şeytanı kovar. Üç ayaklı olduğuna inanılan Şeytanın bir ayağı İda dağı eteklerinde, bir ayağı Midilli adasında, bir ayağı da şeytan sofrasındadır.

Geçen hafta ailece bir tura katılarak Ayvalık taraflarını gezdik çok detaylı tur Şeytan sofrasını da kapsıyordu. İlk defa gittigim Şeytan sofrasında bende geleneği bozmamak için etrafı demir çubuklarla koruma altına alınmış şeytanın ayak izine bozuk para attım ve yanındaki ağaca annemden aldığım selpak bağladım. Orkid bağlayanlar bile olduğunu yazmadan geçemeyeceğim. Bana biraz komik geldi ve biz kadınların ne kadar yaratıcı olduğuna bir kez daha tanık oldum. Tepenin 360 derece şahane manzarasından Midilli, Cunda ve Ayvalık sanki ayaklarınız altında sanki elinizi uzatsanız tutacaksınız.

Biz etrafta bir tur atarak poz poz fotolar çektirdik sonra da yanyana olan kafelerden birinde soğuk bir şeyler içerek güneşin batışını seyrettik. Güneş gerçekten güzel battı. Kıpkırmızı koca bir halka şeklinde sonrada bu ahenki ile kayboldu. Gerçekten enfes bir gün batımını seyretmeye gelen turistler alkışlayarak mükâfatlandırdılar onu.

Sönmüş volkanlardan arta kalan lavlardan oluşan tepe Ayvalığa gittiğinizde mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri.

Haftaya görüşmek üzere