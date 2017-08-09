Herkese merhabalar, Beni sosyal medyadan takip edenlerin bildiği gibi geçen hafta Batum’daydım. Düşündüğümden, beklediğimden tamamı ile farklı, inanılmaz güzellikte ki bu Karadeniz şehri önce güneşle sonrasında da hiç durmaksızın yağan bir havayla karşıladı beni.

Batum’da 24 saat kaldım. Gerçekten görülmesi gereken çok yer var. Şehrin merkezinden çok uzaklaşamadım malesef botanik bahçeyi, şarap mahzenlerini yada meşhur kalesini ziyaret etme imkanım olmadı. Sözü uzatmadan, gördüklerimi ve tattığım güzel yemeklerinden bahsedeyim.

Batum, ‘oh be ne ıyı yaptım da geldım’ dedirtecek kadar huzur veren mavi ve yeşille harmanlanmış bir şehir. Pasaport vize sorunu yok bir kere. Nüfus kağıdını göster geç. Kafeteryalarından oteline, kuaforüne kadar bir çok işletmede Türkçe konuşuluyor. Yani dil sorununuz da yok. Paraları bizden çok değerli de değil. Sezon olduğu için konaklama ücretlerini çok ucuz bulmasam da önceden ayarlanıp gidilirse ya da turla giderseniz eminim çok daha uygun fiyata geceyi geçirebilirsiniz. Yeni yapılan paranomik manzaralı birçok yeni otel var.

Bu hafta Gürcü mutfağından bahsetmek istiyorum .

Haçapuri: Batum’a gelirseniz mutlaka denemeniz gereken yerel lezzetlerden biri. Haçapuri, bir çeşit pide. Pideyi hazırlarken genelde iki çeşit peynir karıştırılıyor ve istenirse ortasına yumurta kırılıyor. Taş fırında pişirilen pidenin içindeki peynir iyice eriyor ve üstü hafifçe kızarıyor. En son üzerine tereyağı da ekleniyor. Pideye çok düşkün olmayan biri olarak hamurunu kalın buldum ama denemekte fayda var madem bu kadar meşhur!

Hinkal: Yani mantı ama bizim mantılara göre oldukça büyük. Açılan hamurun içine et, soğan ve maydanoz konuluyor ve bohça gibi kapatılıyor. Daha sonra suda haşlanan Hinkal, sıcak sıcak servis ediliyor. Yerken dikkat etmeniz gereken şey, Hinkalin içinde et suyu olması. Isırdığınızda bu suya ulaşıyorsunuz. İsterseniz bu suyu içebilirsiniz ama dikkat edin çok sıcak oluyor. Hinkal’in ayrıca mantar ve peynir ile yapılan çeşitleri de bulunuyor.

Gürcü Gazozları: Ben gazoz içmem diyeni bile baştan çıkaracak kadar lezzetli. Özellikle Armutlusu şahane.

Ponçiki: Bizim pişi’yi ya da donatı hatırlatan unlu tatlı içinde krema ve reçelle gerçekten o kadar kaloriye değer dedirtiyor.

Gürcü peyniri ve şarabı: Gürcüler her ne kadar bu muhteşem ikiliyle öğünseler de yeridir. Mutlaka denenmesi hatta gelirken eşe dosta getirilmesi gerekir

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