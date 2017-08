KARADENİZ YOLLARINDA

Milano’dan çok değerli arkadaşımın Fatsa’daki düğününe gidecek iken otobüsü kaçırınca rotayı Batum’a çevirdim. Batum yıllardır gitmek isteyip de vakit bulamadığım ama gidilmesi gereken yerler listemin başlarındaydı. ‘Nasıl yani Ankara – Batum arası 90 tl mi?‘ Evet… Yanlış okumadınız Lüks Karadeniz seyahat firmasında fıyatlar öyle. Nerdeyse gitmeyeni dövecekler ucuzluğunda. Üstelik her mola sonrası şahane çay, kahve ya da meşrubat ikramları var. Tamam belki Kamil Koç gibi top kek yok ama o fiyata daha fazlasını beklemek ve ummak saçmalık olur. Koltuğumuz da ki şarj prizleri, tv ve kulaklıklarımız sayesınde 16 saat nasıl geçti anlamadım bile. Daha önce Samsun’a kadar gitmişliğim olduğu için, benim için heyecan aslında sonrasında idi. Tek şanssızlığım gece yolculuğu olduğu için hava karanlıktı. Gece yolculuğunun bence en güzel kısmı trafik olmadığı için dur kalk yaşamadık ve hızla yolumuza devam ettik.Bu arada biz Fatsa’ya vardığımızda saat sabah 1'e yaklaşıyordu ve düğün muhtemelen bitmişti. Otobüsü kaçırdığım için kendime kızmış olmakla birlikte sevgili Ferhat, Şirin’e (Meryem) kavuştuya önemli olan oydu.

Otobüs şöförlerimiz Karadenizliydi, konustuklarını anlamakta biraz zorluk çektım ama şivelerine bayıldım öyle şeker konuşuyorlar ki kendi aralarında hayran olmamak imkansız. 1 nolu koltukta oturmanın dezavantajı diyelim, bütün dedıkoduları; kim kime aşık, kim kimden nefret ediyor öğreniyorsun.

‘where are you going… da!’

16 saatin sonunda bende her kelimenin sonuna ‘da’ ekler miyim diye cidden endişe etmeye başladım. Düşünsenize İtalya’ya döndüğümde erkek arkadaşıma ‘where are you going ‘ da dıye sorduğumu? Mavi ve denizin arasında otobüs hızla ilerlerken kısık sesle duyulan Karadeniz şarkılarını dinlemek ayrı bır tadlandırdı yolculugumuzu. Batum dönüşü Rıze’nin Pazar ilçesinde 4 saat kaldım. Bu şirin kasabayı gezme, laz böreği yeme, Rize çayını kendi topraklarında içme şansını yakaladım. Anneme de mısır ekmeğı ve organık Rize çayı sürprizi yaptım. En kısa zamanda daha detaylı bir Karadenız turu yapmaya kararlıyım ama bu sefer Samsuna kadar uçakla gidip ordan araba kiralamak en mantıklısı.

Haftaya gorüşmek üzere…da