JAMES BOND ADASI

Herkese Merhabalar, bu hafta sizleri egzotik bir yerlere götürmek istiyorum umarım beğenirsiniz. Phuket’e gittiniz. Deli gibi hızlı giden tuk tuk’lardan, her köşe başından kasksız karşınıza çıkan motorsikletliler’den, taaaaayyy masajj diye sizi içeriye çağıran boya küpüne düşmüş bayanlardan’da yırttınız ve hala hayattasınız. Meşhur canlı seks showlarında da bulundunuz, bembeyaz altın kumlu sahilinde güneşlenip, yeşilimsi sularında yüzdünüz.Tüm odalarını ve ortalığı kaplayan yasemin kokuları, havuzu süsleyen nilüfer ve lotus çicekli otelinizde, egzotik meyvalı kahvaltı etmekten sıkıldınız.

O zaman size önerim, Phuket’ten düzenlenen günü birlik turlara katılın. "James Bond Adası" Phuket'den kalkan tur teknelerinin en gözde duraklarından biri. 1974 yılında çevrilen başrolünü mayıs ayında kaybettiğimiz Roger Moore’ün oynadığı "The man with the golden gun", "Altın tabancalı Adam" filmi ile oldukça ün kazanmış. James Bond serisinin en çok bilinen filmlerinden birinin önemli bazı sahnelerinin burada çekilmesi adaya ve çevreye zarar veriliyor iddialarına yol açmış olsa bile bugünlerde en popüler tur.

Teknelerin yanaştiğı sahilin hemen yanında büyük bir mağara var, buraya tırmanarak resim çektirebilirsiniz. James Bond adasının simgesi kayalıklar mucizevi bir güzellikte ve panoramik…İnsan yaşamıyor sadece turistlik faaliyetler var. Tekneden sizi bekleyen kanolarla magaralar arasından geçerek deniz üzerinde tahtadan kurulan Müslüman köyü ziyaret ediliyor. Bu kısa yolculuk sırasında dondurma ve hindistan cevizi satan tekneler var. Her an karşınıza sevimli maymunlar ile kurbaglar çıkabilir.

Haftaya görüşmek üzere