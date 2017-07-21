Herkese merhabalar

Lise yıllarında çok sevdiğim bir kız arkadaşım, ilk yaz aşkını Turunç'ta yaşamıştı. Hoşlandığı çocuğu ve Marmaris'in Karayipleri aratmayacak, turkuaz renkli denizli, yemyeşil ilçesini ondan o kadar çok dinlemiştim ki gitmiş kadar olmuştum.

Turunç, Marmaris’e 20 km uzaklıkta. Kara yolu ile giderseniz eğer, yollar çok virajlı, uçurumlardan geçerken kalbiniz küt küt atıyor. Ben korkarım ya da panik atağım var derseniz dolmuş tekneler ile gitmenizi öneririm. Böylece şahane Marmaris koylarını, tabiat parkını ve sahil şeridini görme imkanı yakalarsınız.

Yollar öyle virajlı, uçurumlu falan mide bulantısı yapıyor ama Turunç a yaklaştığınızda tepede ki o muhteşem güzellik aynı kartpostallardaki gibi... Denizin maviliğini sarıp sarmayalayan çam ağaçlarına bakıp Positano neymiş ki bu kadar abartmışım diyorsun. ( Positano’ya da çok haksızlık etmeyeyim )

Turunç’un en önemli özelliklerinden biri nem oranının sıfır olması. Yazları hava rutubetsiz ve kuru...nem olmadığından en sıcak sezonda bile bunaltmıyor. Turunç'un turkuaz renkli tertemiz duru sularında yüzüp, rengarenk çiçekli sokaklarında kaybolup, bahçelerindeki çeşit çeşit meyve ağaçları olan evlerine hayran kalacağınız şirin bir tatil beldesi. Denizinin mavi bayraklı olduğunu unutmadan hemen belirteyim.

Pazartesi günleri yerel pazarı olduğu için çok kalabalık. Marmaris’ten özellikle çok turist geliyor. Dolmuş teknelerle tek yön 15 TL. Öğlen saat 12 gibi biten pazarda organik ürünlerden tutunda çanta ayakkabıya kadar her şey var.

Turunç’ta gece hayatı yok sayılacak kadar az Nedeni Marmaris’te yeteri kadar olmasındandır belki de. Gidip bir hafta kalayım kafa dinleyeyim diyeceğiniz yerlerden. Yerel tatlarına gelince adı üstünde çok sevdiğim turunç reçeli başta olmak üzere bal, yer fıstığı, keçiboynuzu, defne, kekik, ada çayı kesinlikle denenmeli. Sahilin arka kısmında ki yan yana sıralanmış hediye satan dükkanlardan magnetler ve çok değişik el yapımı küçük hediyeler alabilirsiniz sevdiklerinize.

Turunç-Karabük-Amos üçlüsü yapmanızı öneririm. Turunç ve Karabük arasında kalan Amos Koyu'nun çevresinde bulunan Amos Antik Kenti kalıntıları var. Antik tiyatrosunu, akropolünü gezebilirsiniz.

Haftaya görüşmek üzere