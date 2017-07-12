Fethiyenin denizi

Herkese Merhabalar

Geçen hafta sizlere bir anda bulduğumuz ucuz uçak biletiyle kendimizi birden nasıl Dalaman'da bulduğumuzu anlatmıştım. Bu haftada ikinci durağımız olan Fethiye’den bahsetmek istiyorum. Çok ama çok sıcak, klimaların bile yetersiz kaldığı bir günde Fethiye'ye vardık. Garajda bizi arkadaşım Deniz karşıladı. Deniz biz Londra da yaşayanlar için Fethiye'nin bir simgesidir. Psikolog ve akademisyen olan arkadaşım yoğun programı olduğu halde bizi arabasına attığı gibi şehir turuna başladık. İngiliz barları ve gece hayatıyla meşhur Hisarönü’nü geçtikten sonra meşhur Kayaköy'e geldik. Milattan öncesi çağlara kadar uzanan tepede yıkık evlerin olduğu bu hayalet şehirde kahve molası verdik. Hatta kahve fincanlarımızı kapatıp internet üzerinden falcı bacıya bile gönderdik.

Ege ile Akdeniz'i birbirinden ayıran noktada stratejik önem taşıyan sımsıcak bir belde Fethiye. Meşhur Ölüdeniz kumsalı 2006 yılında Dünyanın en güzel kumsalı seçilmiş. Turkuaz renkli denizi ile bence çok da hak etmiş. Belcekız plajda mavi ve gri arasındaki tertemiz sularıyla yüzülmeyi hakkediyor.

Tekne turları ve safari çok ünlü olsa da Babadağ’dan yapılan yamaç paraşütü atlayışlarının başka bir yeri var tatilciler arasında.

Benim en çok sevdiğim aktivitelerden biri 12 adalar mavi yolculuğu. Fethiye körfezindeki en büyük adalardan olan Tersane Adası, bir bölümü sular altında kalmış Bizani Manastırı’nın kalıntıları görülen Cleopatra Hamamı gibi bir çok ilginç yerler kapsayan turlara mutlaka katılmak gerekir.

Fethiye gece hayatını çok sevdim herkese ve her yaşa hitap ediyor. Barlar sokağında Michael Jackson gösterilerinden tutunda dans yarışmalarına kadar her turlu eğlence sizi bekliyor. Kaldığımız otelde yine arkadaşım Deniz sayesinde Turizm ofisinden bulduk 2 kişi oda kahvaltı 5 yıldızlı otel 130 Tl. Bayram ertesi olması ve bu yıl turizmin sönük geçmesi dolayısıyla bu fiyata otel bulmakta şanslıydık sanırım.

Havaların çok sıcak olması nedeniyle bu sefer sadece 2 gün kalabildim ama en kısa zamanda tekrar dönüp Kelebekler Vadisini ve Likya yolunu keşfetmeyi düşünüyorum.

Haftaya görüşmek üzere...