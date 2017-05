Herkese merhabalar, İtalya’da bugüne kadar adını hep duyduğumuz turistik bölgelerin aksine, kendi halinde ama doğası, mimarisi, yemekleri, zeytinyağı ve şarapları ve en önemlisi sımsıcak halkı ile keşfedilmeyi hak eden bir liman şehri var; Bari. Gündüzleri rengarenk geceleri ışıl ışıl bir öğrenci şehri. Napoli'den sonra Güney İtalya’nın ikinci büyük şehri. Büyük dendiğine bakmayın, yürüyerek her yerini dolaşabilirsiniz. Old town yani eski şehir size eski İtalyan film setindeymişsiniz hissi verecek. Halk kapısının önünde yaşıyor adeta, kadınlar evlerinin eşiklerinde makarna kesip, paketleyip satıyorlar hatta turistler için Makarna turları bile düzenlenmiş sırf onları görmek için. El emeği açılan en popüler makarna bu civarlarda şeklinden dolayı kulak yani Orecchiette ismini almış. Tur olmadan da her yerde göreceksiniz onları boşuna paranızı harcamayın. Çizmenin bu kısımlarında Milano'da olduğu gibi kadınlarda kilo takıntısı yok istediklerini yiyebiliyorlar belkide bu yüzden daha mutlu gözüküyorlar. Konu yemekten açılmışken, bizim çiğ böreği hatırlatan Panzerotti’den mutlaka deneyin ve çıldırtacak lezzetteki Foccacia'nın tadına bir de burda bakın. Ayrıca şehirde çok sayıda deniz ürünleri yiyeceğiniz ucuz ama temiz restoranlar var. Bazılarında menü bile olmaması siz şaşırtmasın. Garsona ne istediğinizi, sunumu yapılan yerden elinizle gösterin yeter.

Eski şehrin (Old town) erkeklerine gelince; Ya kağıt oynuyor ya da koyu sohbete dalmışlar. Bu İlginç ortaçağ şehri Bari'de hayat çok dingin sanki halk hep Siesta’da. Genellikle 3 katlı olan eski binaların, saksılı balkonlarında çamaşırlar asılı ve her evin kapısında ya da duvarında İsa ve Meryem tasviri, mumlar ile mum yakılacak köseler var. Evi koruyup kutsallaştırmak için sanırım ve belki de bu nedenle evlerin kapısı hep açık. Mümkünse bu bölgede kalın ki gerçek İtalyan yaşamına tanık olun. Hiç İngilizce bilmeyen ama sımsıcak halk, masumiyeti ile kalbinizi kazansın.

Bilmeyenler için şaşırtıcı bir bilgi: Aziz Nicolas yani Noel Baba’nın Demre Antalya’daki kemikleri korsanlar tarafından kaçırılmış Bari'ye getirilmiş. Onu gömmek içinde barok tipi bir bazilika yapılmış ve kemiklerinin burada olduğu söyleniyor. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri. En büyük ve göze çarpan binalardan biri kalabalığı takip edin harita kullanmadan mutlaka bulacaksınız. Puglia, birbirinden güzel ve değişik kasabaları, halkının doğallığı ve sıcaklığı, nefis mutfak tadı, hala değişmemiş kültürü ile en sevdiğim bölgesi. Uzun bir süre de değişeceğe benzemiyor halk kapitalizme boyun eğmemeye kararlı. Üzülmeyin kahveleri de Starbucks’ı aratmayacak kadar şahane.

Haftaya görüşmek üzere