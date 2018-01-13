Alman basını özetleri 13 Ocak 2017

Alman basınında bugün, Berlin'de hükümet kurma çalışmalarında atılan adımları yazıyor

Frankfurter Rundschau gazetesi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) şimdi tabanını ikna etmesi zamanın geldiği görüşünde: "Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz, en sevdiği projelerden olan genel sağlık sigortası ya da yüksek kazançlılardan yüksek vergi kesilmesi gibi konuları ön görüşmelerde karşı tarafa yine kabul ettiremedi. Sosyal demokratlar buna rağmen ön görüşmelerde çok sayıda insanın yaşamını iyileştirecek gözle görülür bazı başarılar kaydettiler. Örneğin işverenler ile çalışanlar hastalık sigortalarına eşit düzeyde prim ödemeye devam edecekler. Emeklilik maaşları istikrarını koruyacak. Ancak tüm bunlar, çok sayıda üyesi büyük koalisyona sıcak bakmayan SPD tabanını büyük koalisyon konusunda heyecanlandırmaya yetmeyecek. Kısacası SPD yönetiminin kendi tabanını birlikte davranma konusunda ikna etmesi için çok çaba sarf etmesi gerekecek." Der Tagesspiegel gazetesi mutabakat metnindeki taahhütler yerine getirilecek olursa bunun neler doğurabileceğini irdeliyor: "Eğer ön görüşmelerde kararlaştırılanlar uygulamaya konulacak olursa, o zaman yeni yasama döneminin sonunda bu hükümetin rüyaların hükümeti olmasa bile iş yapan bir hükümet olduğunun söylenmesi en olumlu sonuç olurdu. Kararlaştırılanlar uygulanırsa seçmenin 24 Eylül genel seçiminde CDU, SPD ve CSU'dan belirgin bir biçimde esirgediği güveni bu üç halk partisi yeniden kazanmış olacak. Ve de Almanya eğer ilerde Avrupa ve dünyadaki sorumluluklarını yeniden üstlenirse, -ki bu konuda ön görüşmelerin mutabakat metninde siyasi iradenin bulunduğuna dair işaretler var- işte o zaman sonuçta krizli durumdan kurtarılabilecek bir şeyler de çıkmış olacaktır." Reutlinger General-Anzeiger gazetesi de yorumunda, ön görüşmelere katılan üç siyasi partinin "her şey şimdiye kadar olduğu gibi devam etsin" mesajı vermemiş olduklarını savunuyor: "Yeni büyük koalisyon ortakları vatandaşlarıyla ilgilenen, insanların küreselleşmiş bir dünyada da iş bulabileceği ve kırsal alanlarda da fırıncıların ve doktorların varlıklarını sürdürebilecekleri bir ortamın yaratılmasına çaba sarf eden güçlü bir devlet istiyorlar. Olası yeni büyük koalisyonun başlıca tınısı bu! Ve bu tını 'her şey şimdiye kadar olduğu gibi devam etsin' gibi de gelmiyor hiç kulağa." Mittelbayerische Zeitung ise Almanya'da istikrarlı bir hükümetin temelinin atılmış olmasının bile azımsanmayacak bir iş olduğunu belirtiyor: "Hristiyan Birlik partileri ile SPD bir hafta boyunca kıyasıya ve acımasız bir biçimde yeni büyük koalisyonun en tartışmalı noktalarını ve hareket planını ele aldı. Sonuçta büyük vizyonlar ya da cesur gelecek projeleri çıkmadı ortaya. Ama en azından istikrarlı bir hükümetin temeli atılmış oldu. Bu, dünyanın çığırından çıktığı izleniminin oluştuğu, aşırı milliyetçilerin, popülistlerin ve siyasi bencillerin gelişmeleri geriye döndürmeye çalıştıkları bu dönemde aslında az bir iş değil." Kaynak: Deutsche Welle Türkçe