Alman basını özetleri 30 Kasım 2017

Alman basınında bugün öne çıkan başlıca haberler arasında Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Avrupa Birliği ile Afrika ülkeleri arasındaki zirve yer alıyor

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görülen temyiz davasında 20 yıl hapis cezası onandıktan sonra zehir içen eski Hırvat komutan Slobodan Praljak, bir süre sonra hayatını kaybetti. Braunschweiger Zeitung adlı gazete, bu olayın ışığında savaş suçları mahkemesini yorum sütununa taşımış:

"Evet, Slobodan Praljak mahkemenin kararını galiplerin adaleti olarak gördü. Ancak uluslararası savaş suçları mahkemeleri bunun tam zıddı bir nitelikte. 1945'te Nazi rejiminin sorumlularının yargılandığı Nürnberg Duruşmaları'nın başsavcılarından Robert H. Jackson, galiplerin intikam almak yerine, esir aldıkları düşmanlarını gönüllü olarak adaletin eline teslim etmelerini ‘gücün akla verdiği en önemli tavizlerden biri' olarak nitelendiriyordu. 1993 yılından bu yana Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde 161 savaş suçu zanlısı yargılandı ve 84'ü hüküm giydi. Uluslararası toplum Nürnberg Duruşmaları'ndan bu yana ilk kez, insanlığa karşı işlenen suçlarda yüzünü başka yöne çevirmedi. Lahey'den verilen bu mesajı, Slobodan Praljak'ın tek başına aldığı karar da hiçbir şekilde değiştirmiyor.”

Lahey'deki mahkeme hakkında Nürnberger Zeitung şu yorumu sunuyor okurlarına:

"Birleşmiş Milletler mahkemesi, İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinden bu yana Avrupa topraklarında işlenen en ağır suçların sorumlularını demir parmaklıkların arkasına sokarak güçlü bir mesaj verdi. Sistematik tecavüzlerin ilk kez, insanlığa karşı işlenmiş suçlar olarak değerlendirilmiş olması da hukuki açıdan büyük bir ilerleme teşkil ediyor. Ancak bu senenin sonunda çalışmalarını bitirecek olan mahkemenin bilançosu kusursuz değil. 161 savaş suçu zanlısı yargıç karşısına çıkarıldı, bunların 84'ü hüküm giydi. Ancak adalet karşısına çıkarılmayan çok sayıda savaş suçu zanlısı hala dışarıda özgür.”

Fildişi Sahili'nin en büyük kenti ve eski başkenti Abidjan'da yapılan Avrupa Birliği-Afrika Zirvesi de gazetelerin yorum sütunlarına taşınmış. Aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bulunduğu 28 Avrupa ve 55 Afrika ülkesinden liderlerin buluşması hakkında, Chemnitz'de çıkan Freie Presse şu yorumu sunuyor okurlarına:

"İnsanların yaşadıkları yerlerden kaçmalarına sebep olan gerekçeler ile mücadelenin önemi, Almanya'da geride kalan seçimler öncesindeki kampanyalarda en sık dile getirilen klişelerden biriydi. Bunun on yıllarca sürecek bir görev olduğunu her parti biliyordu. Ancak klasik kalkınma yardımları dışında kimse bugüne kadar ele avuca gelir bir plan geliştirmedi. Afrika’da kendi ayakları üzerinde durabilen, gençlerin gelecek perspektifine sahip olduğu toplumların oluşmasına destek olmak için gerekli siyasi iradenin var olup olmadığını sorgulamak gerek. Bunun için Avrupa'nın kendi sınırlarını zorlaması lazım. Avrupa Birliği projelere ciddi paralar yatırıyor ama bu yetmez.”

Seçtiğimiz son yorum da Avrupa Birliği-Afrika Zirvesi hakkında ve Mannheimer Morgen gazetesinden:

"Avrupa Birliği'nin bu yeni hamlesi tabii ki kendi çıkarına da. Uzmanlar uzun zamandır, sadece iki seçeneğin bulunduğunu, ya Afrika'ya gerçek anlamda yardım edileceğini ya da aksi takdirde bu ülkelerin sorunlarının Avrupa'ya taşınacağını söylüyor. Ortaklar işte şimdi tam bu karar noktasında.”

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe