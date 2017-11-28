Alman basını özetleri 28 Kasım 2017

Alman basınında bugün yeniden Almanya'daki yeni hükümeti kurma çalışmaları en çok işlenen başlıca haberler arasında bulunuyor

Almanya'daki hükümet arayışında son ihtimal deneniyor. Üçlü ‘Jamaika' görüşmelerinin başarısızlığa uğramasından sonra gözler Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki büyük koalisyonun yenilenmesi ihtimaline çevrildi. Frankfurter Allgemeine Zeitung yorumunda SPD'nin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguluyor:

"Her iki partinin önde gelenleri de ‘Jamaika' denemesinin fiyaskoyla sonuçlanmasının ardından SPD gibi köklü bir partinin küsüp köşesine çekilmesinin doğru olmayacağını biliyor. SPD'nin azalan seçmenleri de partinin sorumluluğuna sahip çıkmasını bekliyorlar. Sosyal Demokratlar muhalefette kalmalarının partiye zarar vereceğini düşünüyorlar. Başbakan Merkel'in bu kritik ortamda yönünü değiştirip SPD'ye yaklaşmaya başlaması şimdiki ortağını ikna edebileceği, SPD lideri Schulz'un ise teslim bayrağını açmasının yakın olduğu şeklinde değerlendiriliyor.”

Neues Deutschland gazetesi ise yorumunda SPD'nin durumuna farklı bakıyor:

"Muhalefete ödüllendirilme gibi görünen, hükümet kurma açısından arzulanmayan bir durum olabilir. Çok yazık. Çünkü parlamenter sistem farklı inandırıcılıklar yaratabilir. Sürpriz işbirliği inandırıcı bir şekilde gerekçelendirilebilmeli ve ilginç tezler doğurabilmelidir. Onun yerine SPD'nin kendini Birlik partileri kanadına ‘kaça satacağı' merak ediliyor. Büyük koalisyon yıllarında olanlar SPD'nin başına yeniden gelebilir. Çoğunun beğenmediği büyük koalisyondaki tekdüzeliğin içinde SPD'ye tek tük tavizlerin gizlenmiş olmasını seçmen fark etmeyebilir ya da ödüllendirmeyebilir.”

Berliner Zeitung Başbakan Merkel'in güçlü pozisyonda görünmekle birlikte aslında zor durumda olduğuna dikkat çekiyor:

"CDU/CSU en güçlü parti olduğu için onsuz hükümet kurulamaz. Ancak hükümet arayışı uzadıkça CDU asabileşecek, kardeş parti CSU'daki liderlik çekişmesi de işini daha da zorlaştıracaktır. Bu açıdan bakıldığında Alman siyasetinde büyük bir koalisyonun kurulduğu görülecektir. Bu koalisyon, kariyerlerinin sona ermesinden seçim yenilgisine kadar bütün olumsuzluklardan tek bir kadının sorumlu olduğuna inananların koalisyonudur.”

Mittelbayerische Zeitung büyük koalisyonun yeniden telaffuz edilmeye başlamasını şöyle yorumluyor:

"Şimdi herkes Sosyal Demokratlardan ülke için taşıdığı sorumluluğa sahip çıkıp, küçük ortak olarak Merkel'in hükümet başkanlığına destek vermesini bekliyor. Oysa bu tamamen saçma bir beklenti. Önce SPD'nin ülkeye en iyi hizmeti verebilmesi için kaçınılmaz gibi görünene boyun eğme imkanının olup olmadığı sorulmalıdır. Bu sorunun cevabı kesinlikle ‘hayır' olmalıdır. Tam aksine, SPD Alman demokrasisine katkı sağlamak istiyorsa Birlik partileriyle koalisyon kurmayı aklından geçirmemelidir.”

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe