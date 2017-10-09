Darbe girişimi davasında 143 asker bugün yargılanacak

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde o zamanki adı Boğaziçi Köprüsü olan Şehitler Köprüsünde yaşanan olaylarla ilgili 143 asker Silivri'de yargılanacak

15 Temmuz gecesi İstanbul’da en önemli olayların meydana geldiği ve darbe girişiminin sembolü olan o dönemki adıyla Boğaziçi Köprüsü’nde yaşananlarla ilgili davanın ilk duruşması bugün görülecek.

Köprüyü kapatan askerlerin açtığı ateş sonucunda AKP’nin eski reklam danışmanı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 34 kişi hayatını kaybederken, 318 kişi de yaralanmıştı.

İddianamede yer alan 135’i tutuklu 143 asker ‘Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından yargılanacak.

Duruşma güvenlik gerekçesi ve sanıkların sayısı nedeniyle Silivri Cezaevi’ndeki mahkeme salonunda görülecek. Duruşmalar dört gün boyunca devam edecek. Sanıklardan 30’u rütbeli asker, 47’si askeri öğrenci diğerleri ise er ve erbaş. Suçlamalar karşılığında sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. İddianamede darbeyi tertiplemekle suçlanan Gülen yapılanması hakkında ön bilgilere de yer verildi.

İddianamede darbeyle suçlanan askerlerin stratejik önemdeki köprüyü ele geçirerek kentin trafiğini kontol altına almayı amaçladığı anlatılıyor. Bu amaçla çeşitli sayıda askeri araçların, zırhlı araçların ve tankların köprüye sevk edildiği ayrıca Kuleli Askeri Lisesi'nden, Maltepe Nurettin Baransel Kışlası’ndan ve Yalova Hava Meydan Komutanlığı’ndan toplamda 151 askerin görevlendirildiği belirtildi.

İddianamede bazı subayların darbe planından haberdar oldukları, saat 21.00 sıralarında Kuleli Askeri Lisesi komutanı Albay Mürsel Çıkrıkçı’nın tüm personeli içtima alanında topladığı, “Ordu yönetime el koymuştur, herkes emirlere riayet edecektir, etmeyen rütbeli, asker fark etmez ellerinden silahları alınıp gereği yapılsın" şeklinde sözler söylediği ifade edildi.

Yedi asker öldürüldü

Şimdiki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla darbeye karşı gelen halkın ilk koştuğu adres olmuştu. Polisler ve siviller darbe girişimde bulunan askerlerle çatışmıştı. Çatışmalarda yedi asker ölmüştü. Bunlardan ikisi rütbeli asker, üçü er ve erbaş, ikisi ise askeri öğrenciydi. Bazı askerlerin, sivillerin linç girişimine uğradığı görüntüler basına yansımıştı.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe