Alman basını özetleri 15 Eylül 2017

Almanya'da genel seçim kurallarına ilişkin yapılan tartışmalar bugünkü Alman basınında öne çıkıyor

Almanya'da federal mecliste grupları olan tüm partiler genel seçimlerin her beş yılda yapılmasından ve yasama döneminin bir yıl daha uzatılmasından yana. Yasa çıkarmanın karmaşıklaştığı, koalisyon pazarlıklarının sürdüğü ve bu nedenle hükümetin çalışmaları için sürenin kısa olduğu konusunda hemfikir olan partiler, 24 Eylül'deki genel seçimler sonrası başlayacak yasama döneminde konunun görüşülmesini ve 2021'deki genel seçimler sonrası yürürlüğe girmesini istiyor.

Konu gazetelerin yorum köşelerinde geniş yer buldu. Gazetelerde, yasama döneminin uzatılmasının, vatandaşları siyasetten ve karar verme sürecinden uzaklaştırabileceği uyarısını yaparak, sürenin uzatılması durumunda ek reformlara gidilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunuyor.

Nürnberger Nachrichren gazetesinin konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle:

"Özellikle de birçok insanın kendilerini siyasiler tarafından ihmal edilmiş hissettiği ve hemen hemen tüm partilerin oluşmuş siyasi bıkkınlığı kabul edip, pişmanlık duydukları ve vatandaşlardan daha fazla siyasi katılım bekledikleri bir zamanda, yasama dönemini uzatmak tamamen yanlış bir işaret olur. Zira bu işaretin barındıracağı mesaj şöyle olurdu: Sevgili vatandaşlar, sadece her beş yılda bir pusulaya çentik atın ve geri kalan zamanda da bizi rahat bırakın.”

Ludwigsburger Kreiszeitung gazetesinin aynı konuya dair yorumunda şu ifadeler yer alıyor:

"Beş yıl otomatik olarak daha fazla kalite sağlanacağı anlamına gelmiyor. Yasalar yine insanlar, bakanlık çalışanları, farklı parti grupları ve milletvekilleri tarafından yapılacak. Burada kaçınılmaz olan da, hayata geçirmek istedikleri hakkında bilgi sahibi olmak zorunda olmaları. Her halükarda daha uzun bir yasama dönemi, yasama erki olarak çok daha fazla şeyi düzenlemek için açık çek olarak görülmemeli.”

Badische Neueste Nachrichten gazetesi, vatandaşın etkisinin azaltılmaması gerektiği yorumunu yapıyor:

"Yasama döneminin uzatılmasının vatandaşların etkisiz hale gelmelerine yol açmaması için muhakkak parlamento işleyişinde ek reformlar yapılmalı. Yasama döneminin uzatılmasının geniş alanda kabul görmesi, halkın talepleri ve referandum seçeneklerinin federal düzeye taşınarak doğrudan demokrasinin etkili şekilde güçlendirilmesiyle olur. "

"Reutlinger General-Anzeiger” gazetesi ise yasama döneminin bir yıl uzamasının yararlı olabileceği görüşünde:

“Politikacılar seçim mücadelesi zamanlarında toplum düzeniyle daha az meşgul oluyorlar. Her şeyden önce podyum, medya ve salonda boy göstermekle meşguller. Siyasi düşünce farklılıkları ve kamuoyu önünde tartışmalar hiç şüphesiz canlı bir demokrasinin parçaları. Ancak seçim kampanyaları dışında bu durum bir eksiklik yaratmıyor ve üstelik her seçim kampanyası eylemi siyasi bilinci geliştirmiyor. Yani milletvekillerinin kendilerini bir yıl daha asıl işlerine adamaları, yarar sağlamış olacak.”

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe