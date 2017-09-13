Alman basını özetleri 13 Eylül 2017

Alman basınında bugün ülkede 10 kişiyi öldürmekten sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüyle ilgili görülen davayla ilgili gelişmeler ön plana çıkıyor

Başsavcı Herbert Diemer, davanın baş sanığı Beate Zschäpe'nin işlenen 10 cinayet için ömür boyu hapis cezası almasını talep etti. Başsavcı sanık hakkında her cinayet için ayrı ayrı ömür boyu hapis cezası talep etti. Ayrıca Zschäpe'nin hapisten çıkması durumunda gözetim altında tutulması için şartların oluşmuş olduğu belirtildi.

Badische Zeitung uzun süre devam eden yargı süreci boyunca baş sanığın sessizliğini koruması nedeniyle NSU'ya yönelik birçok önemli ayrıntının aydınlatılamadığına dair bir yoruma yer veriyor:

"Zschäpe, sonuna kadar NSU hakkında bilgi vermekten kaçındı, ki buna hakkı var, ve bu şekilde olayın aydınlatılmasına destek sağlamadı. Birçok şey açıklığa kavuşmadı ve hiçbir zaman da kavuşmayacak olması sadece kurbanların aile ve yakınları için değil, toplum için de iç karartıcı bir durum: Eylemler nasıl hazırlandı ve nasıl yapıldı? NSU bu cinayetleri neden işledi? Aşırı sağcı kesimden ne gibi bir destek aldılar? Burada söz konusu olan Almanya Cumhuriyeti tarihindeki en büyük aşırı sağcı terör cinayet serisi. Beate Zschäpe kilit isim olarak çok fazla şey anlatabilirdi."

Volksstimme gazetesi de aynı noktaya dikkat çektiği yorumunda, uzun yargı süreci sonucunda Zschäpe'nin en yüksek cezayı alması gerektiğinin ortaya konabildiği değerlendirmesini yapıyor:

"Henüz Münih'te devam eden NSU davasından karar çıkmadı. Ancak çok büyük ihtimalle Beate Zschäpe özgür olarak güneşi bir daha göremeyecek. Savcılık onun hakkında ömür boyu hapis cezası ve hapisten çıkması durumunda gözetim altında tutulmasını istedi. Almanya'nın birleşmesinden bu yana ülkenin en önemli siyasi davalarından birinde sona geliniyor. Nihayet. Davanın baş sanığının sessizliğini koruyarak, dava sürecinin bir dört yıl kadar uzamasına katkı sağladı. Sadece Zschäpe'nin avukatlarından memnun olmaması üzerine başlayan tartışma bir yıl sürdü. Mahkeme, kurban yakınları ve kamuoyunun tüm sabırsızlığına rağmen süreci hızlandıracak bir şey yapmadı. Savcılık şimdi kendinden emin şekilde Zschäpe'nin bir piyon olmadığını aksine en yüksek cezayı hak eden bir suç ortağı olduğunu ortaya koydu."

Mitteldeutsche Zeitung'un ise NSU davasına ilişkin yorumu şöyle:

"Bir dizi bulgunun hepsi Zschäpe'nin NSU'nun eylemlerinden sadece haberdar olduğunu değil aynı zamanda lojistik destek sağladığını gösteriyor. 42 yaşındaki Zschäpe, 1990'lı yılların aşırı sağcı kesim içinde parlayan ismiydi. O, davanın diğer sanıkları Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos'un ölümünün ardından itirafçı videolarının yayılmasını sağlayan kişiydi. Zschäpe'nin mahkeme önündeki duruşu, bilirkişilerin onayladığı durumu bir kez daha teyit etti: Zschäpe, kendini gizleyecek biri değil, baskın çıkan ve başkalarını yönlendirmeyi deneyen biriydi. Maalesef yargı süreci iki konuda artık katkı sağlayamayacak; NSU terör hücresinin yapısının ne derece dallanıp budaklanmış olduğunu ve güvenlik birimlerinin NSU'nun izine nasıl olup da rastlayamadığını aydınlatamayacak."

Der neue Tag gazetsinin yorumunda da baş sanık Zschäpe'nin 'ırkçı bir seri katil' olduğuna dikkat çekiliyor:

"42 yaşındaki baş sanık hiç bir duygu göstermedi. Bu çok da şaşırtıcı bir durum değil. Federal başsavcılığa göre, Zschäpe'nin terörist fikirlerinden vazgeçtiğine yönelik hiç bir emare bulunmuyor. Her ne kadar baş sanığın ellerine bizzat kan bulaşmamış olsa da o, bir ırkçı seri cinayet katili olarak kabul ediliyor. NSU 13 yıl boyunca cinayetler işleyerek Almanya'yı dolaştı. 10 ölü, çok sayıda yaralı. Kurban yakınları için nihayet adalet sağlanacağını umdukları dönem başlayacak."

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe