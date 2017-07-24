Alman basını özetleri 24 Temmuz 2017

Almanya ile Türkiye arasında yaşanan gerilim Alman basınında öne çıkan başlıca haberler arasında yer alıyor

Rheinpfalz am Sonntag gazetesi Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye ile ilgili açıkladığı önlemleri ve Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına hitaben yazdığı mektubu yorum sütunlarına taşımış.

"Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye karşı daha sert bir tutum alınacağını açıkladığı konuşması ve Almanya'daki Türklere hitaben yazdığı mektup görkemli bir gösteri ya da ucuz bir seçim manevrası değil. Net dil zaten gecikmişti. Birçoklarının fevri mizacı nedeniyle kötülediği Gabriel, kendisi ve ülkesi adına dürüst davrandı. Başbakan Angela Merkel'in bir yıldan fazla zamandır devam ettirdiği içler acısı boş lafları sona erdirdi."

Rhein Zeitung yorumunda Türkiye'ye Avrupa Birliği tarafından da net bir mesaj verilmesi gereğinin altını çiziyor.

"Türkiye'nin Dışişleri Bakanı gelecek hafta Türkiye'nin AB üyeliği ve Türkler için vizesiz seyahat konularını görüşmek için AB temsilcileriyle buluştuğunda net sözler kullanılmalı. Üyelik müzakereleri ve AB'nin mali yardımları durdurulmalı. Erdoğan'ın taraftarları onun ülkeyi izolasyon ve ekonomik sorunlara doğru sürüklediğini hissettikleri zaman, Erdoğan kendi kendini baskı altına almış olacak. İlk etapta sert önlemler milliyetçiliği güçlendirecektir. Ancak Avrupa kendini gülünç duruma düşürmek istemiyorsa bunu göze almak zorunda."

Mitteldeutsche Zeitung Almanya'nın Türkiye'ye silah ihracatını yorum sütunlarına taşımış.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle devam etmeyeceğinin farkına varmalı. Ancak Berlin'de hükümet edenler de etik standartlardan bahsedeceklerse tutarlı bir çizgi izlemeliler. Burada sorun silah ihracatı. Alman silahları diktatörleşen ve insan haklarının ayaklar altına alındığı ve tehlikeye atıldığı ülkelere ait değildir. Bu ülke NATO üyesi dahi olsa kriter değişmemelidir. Alman hükümeti en kısa sürede Türkiye'ye silah teslimini durdurmalıdır."

Frankfurter Rundsschau gazetesi de Türkiye'ye silah ihracatı konusuna değiniyor.

"Diplomaside bütün kapıları aynı anda kapatmak iyi bir şey değildir. Genelde bir işaret gönderilir ancak iletişim kanalları açık tutulur. Almanya'nın henüz bütün kartlarını oynamamak için iyi nedenleri var. Böylece federal hükümet muhtemel bir kötüleşmeye karşı ama aynı zamanda Ankara'nın adım atması halinde suların durulması ihtimaline de açık oluyor. Ancak etik standartlara bağlı kalmak söz konusu olduğunda Berlin'de hükümet edenlerin tutarlı davranması gerekiyor. Bu silah ihracatı sorunu... Berlin bir an önce silah ihracatını durdurmalı. Biraz kontrol altına almak yeterli değil."

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe