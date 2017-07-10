Alman basını özetleri 10 Temmuz 2017

Alman basınında bugün G20 Liderler Zirvesi öncesi ve süresi boyunca çıkan olaylar ön plana çıkıyor

Frankfurter Allgemeine Zeitung G20 Zirvesi çerçevesinde Hamburg'da yapılan, şiddetin karıştığı protesto gösterilerini ele alıyor. Yorumda şiddete başvuran göstericilere gereğinden fazla anlayış gösterildiği belirtilerek şu satırlara yer veriliyor:

“Hamburg İdare Mahkemesi hakimleri, yaşanan tecrübelere göre şiddete başvuranların toplandığı yer haline gelen protesto kampına izin verdi. Sonuç olarak kampa kurulacak çadır sayısı sınırlandırıldığında, Hamburg'daki kiliseler normalde bir rejim tarafından takip edilenleri korumak için açtıkları arsalarını, bu kez protestoculara sundular. Hakimler polisin elinden, grupları tamamen yüzlerini kapatmış suç işleyenlerden – Kara Blok böylesi insanların toplandığı bir gruptan başka bir şey değil - şiddetlerine tahammül gösterilen insanları ayırarak çember altına alma olanağını almış oldu. Şunu anlamak güç: Perşembe günü bin, iki bin kişilik şiddet uygulayan grup önlem olarak gözaltına alınsa, şiddet olaylarının büyük bir kısmının önüne geçilebilirdi. Bunun yerine bu insanlar cumartesiye kadar adı bile yasaklanması için gerekeni söyleyen 'Cehenneme Hoşgeldin' etkinliği katılımcılarının korumasıyla her şeyin tadını çıkardı.”

Die Welt gazetesi de ise konuyla ilgili yorumunda aynı şekilde eleştirel:

“Sol yürüyüşün kurumlara yerleşmesiyle şiddete başvuranlar arasında yeni bir nesil doğdu. Yerel politikacılar tarafından sübvanse ediliyor, anlayışlı hakimlerce ölçülü bir düzenlemeye maruz kalmıyorlar, dolayısıyla çıkardıkları yangınlar ve yağmalamaların da kişisel bir sonucu olmuyor. Hamburg'daki yıkma zevkinin bağımsız hale gelmesi ve bir şiddet alemine dönüşmesi, aşırı solcuların beslenebilecekleri zeminin Sosyal Demokrat-Yeşiller hükümetlerinin koruduğu alanlarda saklı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Almanya'da mülteci yurtlarına düzenlenen saldırılardan NSU cinayetlerine kadar uzanan sağcı terör var. Ancak solcu terör de var. Bıraktığı iz çok basitçe takip edilebilir. Tabii bu yapılmak istenirse.”

Rheinpfalz am Sonntag konuyla ilgili yorumunda şu görüşte:

“G20 Zirvesi sırasındaki cesaretlendirilen nefret ve çıplak şiddet yüzünden Hamburg'daki toplantıya dair değerlendirmelerin yapılmaya çalışılması için erken. Ancak derin ve özellikle de şeffaf analizler gelmek zorunda. Alman hükümeti Hamburg’daki zirvende olanlarda sorumluluk taşıyor. Güzel fotoğraflar çıkması, Merkel'in seçim kampanyası için yararlı olurdu. Bunun yerine çirkin suratlar dünyaya gönderildi. Zirvenin içerik olarak değerlendirilmesi için de aynı şekilde erken. Bir hatırlatma yapmak gerekirse; Zirvede yapılan açıklamalar ne kadar gerçek? Hukuki açıdan bir bağlayıcılığa sahip değiller. Buna rağmen ülkelere siyasi bir yön vermeli. Tatmin edici değiller. Geriye çelişkili, rahatsız edici bir his kaldı.”

Konuyla ilgili seçtiğimiz son yorum Lübecker Nachrichten'den:

"Her yıl Hamburg Limanı'nın doğum gününü de organize ediyoruz. 'Olaf Scholz G20 Zirvesi'ni eleştirenlere artık bu cümleyi sarf edemez. Güvenlik birimleri ve Scholz durumu tamamen yanlış tahmin etti. Dünyanın en güçlülerine bekçilik ettiler ve serseri sürüleri Schanzenviertel'in bir bölümünde kontrolü ele geçirdiğinse ise, tamamen güçsüzdüler. Zirveyi düzenleyip, delegasyonları korumanın külfeti o kadar büyüktü ki, kuzey eyaletlerinden binlerce polis günlerdir dayanma gücünün sınırda çalıştılar. Şimdi çıkan bu arbedelerin sonucunda daha fazla polis koruması istenirse, bunun sonucu şu anlama gelir: Böylesine büyük bir kentin ortasında zirve yapılmasın.”

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe